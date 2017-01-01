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Появилось фото одной из бомб, перехваченных в США

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На фотографии видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бренану.
Опубликованы фото бомбы, отправленной по почте бывшему главе ЦРУ
Опубликованы фото бомбы, отправленной по почте бывшему главе ЦРУ
Gio Benitez

В сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств, которое перехватили американские правоохранители.

Снимок разместил в Twitter корреспондент телеканала ABC News Джио Бенитес.

На фотографии видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бренану.

Бенитес пишет, что подлинность данного фото подтвердили его источники в правоохранительных органах.

Ранее была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN. Здание центра оцеплено полицией.

Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.

До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

У Трампа отреагировали на рассылку бомб по почте

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Теги: США, бомба, фото, ЦРУ, посылка
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Источник: korrespondent.net

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