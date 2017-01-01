На севере Греции вспыхнули лесные пожары

На место прибыли 60 пожарных и 30 автомобилей с многочисленными добровольцами, готовыми бороться со стихией.

Масштабный лесной пожар возник на греческом полуострове Ситония на севере страны - огонь уничтожил участок с соснами, сильные порывы ветра мешают потушить пожар. Об этом сообщает издание Ekathimerini в четверг, 25 октября.

На место прибыли 60 пожарных и 30 автомобилей с многочисленными добровольцами, готовыми бороться со стихией. Тушить огонь помогают четыре специализированных самолета Canadair.

Небо над полуостровом полностью покрылось дымом, его видно издалека. Без света и телефонной связи осталось село Сарти. Вероятно, огонь вспыхнул в Платанице на востоке полуострова.

"Ситуация сложная, дует сильный ветер, огонь прямо над Сарти", - сообщил заместитель мэра Ситонии Парис Деблас.

По данным СМИ, в 10 км от Салоник, в селе Филиро, сегодня утром также вспыхнул пожар, но пожарные взяли его под контроль. Жителей эвакуировали.

Напомним, смертельные пожары в Греции начались 23 июля. Греческие полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов.

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