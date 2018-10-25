Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Румынии экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе

Комментариев: 0
На борту самолета находились 173 пассажира. Их немедленно эвакуировали после посадки в Румынии.
Самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку
Самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Отопени в связи с угрозой взрыва на борту воздушного судна. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Agerpres.

Самолет посадили в Отопени около 16:20 25 октября и припарковали в изолированной части аэродрома. С воздушного транспорта были эвакуированы 173 пассажира.

Отмечается, что об угрозе взрыва на борту самолета по телефону сообщила женщина из аэропорта Кутаиси в Грузии.

Ранее в аэропорту Майами (США) с самолета авиакомпании American Air эвакуировали всех пассажиров.

Также сообщалось, что из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь пассажирский лайнер Boeing 767-300. У самолета загорелось шасси.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, самолет, бомба, авиаперелет, пассажиры, Румыния, Wizz air, пассажирские перевозки, лайнер, экстренная посадка, минирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь