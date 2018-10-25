В Румынии экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе

На борту самолета находились 173 пассажира. Их немедленно эвакуировали после посадки в Румынии.

Самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Отопени в связи с угрозой взрыва на борту воздушного судна. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Agerpres.

Самолет посадили в Отопени около 16:20 25 октября и припарковали в изолированной части аэродрома. С воздушного транспорта были эвакуированы 173 пассажира.

Отмечается, что об угрозе взрыва на борту самолета по телефону сообщила женщина из аэропорта Кутаиси в Грузии.

Ранее в аэропорту Майами (США) с самолета авиакомпании American Air эвакуировали всех пассажиров.

Также сообщалось, что из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь пассажирский лайнер Boeing 767-300. У самолета загорелось шасси.

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