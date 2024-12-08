Ливень в Иордании: количество жертв увеличилось до 18

Количество погибших в результате наводнения в районе Мертвого моря в Иордании увеличилось до 18 человек.

В Иордании из-за наводнения погибли 18 человек dailystar.com.lb



Количество жертв ливня в Иордании увеличилось до 18, сообщают зарубежные СМИ.



В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты.

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