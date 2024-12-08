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Ливень в Иордании: количество жертв увеличилось до 18

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Количество погибших в результате наводнения в районе Мертвого моря в Иордании увеличилось до 18 человек.
В Иордании из-за наводнения погибли 18 человек
В Иордании из-за наводнения погибли 18 человек
dailystar.com.lb

Количество жертв ливня в Иордании увеличилось до 18, сообщают зарубежные СМИ.
 
Трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми и семи сопровождающими направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.

В США ливни затопили три штата
 
В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты.

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Теги: жертвы, ливень, Иордания, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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