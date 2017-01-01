Новая тревога в офисе CNN оказалась ложной



Новая тревога в здании Warner Center в Нью-Йорке, в котором находится офис телеканала CNN, оказалась ложной, сообщают американские СМИ.



В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком

В настоящее время эвакуация отменена, торговый центр работает в штатном режиме. Пока в здании еще находится около 30 полицейских и сотрудники службы пожарной охраны, однако ничего, представляющего опасность, обнаружено в ходе проверки не было.