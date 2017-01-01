В РФ арестовали украинку, бросившую в подъезде полуторагодовалого сына

В Подмосковье суд арестовал гражданку Украины без постоянного места жительства, которая бросила в подъезде дома полуторагодовалого сына.

Суд в Подмосковье (РФ) санкционировал арест гражданки Украины, которая бросила в подъезде дома в Щелково полуторагодовалого сына. Об этом со ссылкой на информацию представителя областного главка СК России Ольгу Врадий сообщает в пятницу, 26 октября, агентство Интерфакс.

В частности, указано, что женщине предъявили обвинение в невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление в опасности. По этим статьям ей грозит до трех лет лишения свободы.

"Задержанная сообщила, что оставила ребенка в подъезде из-за сложной жизненной ситуации, отсутствия постоянного места жительства и материальных трудностей", - сказала представитель следствия, добавив, что в настоящее время устанавливается биологический отец ребенка.

Известно, что ребенка нашли в подъезде многоквартирного дома в Щелково в середине октября. После того, как личность матери - гражданки Украины без постоянного места жительства в РФ - было установлено, ее объявили в розыск. Позже полицейские задержали ее в Москве на площади трех вокзалов, куда та вернулась из Саратова от своей подруги.

По данным пресс-службы детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, ребенка отдали в приемную семью.

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