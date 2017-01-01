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В США задержан подозреваемый в рассылке бомб - СМИ

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Возможный отправитель посылок с саморобными бомбами задержан во Флориде. Всего известно об 11 таких посылках.
Посылка со взрывчаткой, адресованная экс-директору ЦРУ
Посылка со взрывчаткой, адресованная экс-директору ЦРУ
Gio Benitez

В США задержан мужчина, который может быть причастен к отправке посылок с саморобными взрывными устройствами. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка в южной Флориде.

Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.

Ранее сегодня ФБР подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.

Кроме того, среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие.

Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию CNN.

 

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Теги: США, бомба, Флорида, взрывчатка, задержание, посылка
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Источник: korrespondent.net

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