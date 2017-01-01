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Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

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В ходе телефонного разговора дипломаты затронули ряд вопросов, касающихся двусторонней и международной повестки.
Министры иностранных дел России и США обсудили подготовку контактов Путина и Трампа
Министры иностранных дел России и США обсудили подготовку контактов Путина и Трампа

Между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео в пятницу, 26 октября, состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Департамент информации и печати МИД РФ.

В ходе разговора обсуждались, в частности, детали двусторонней повестки.

Как отметили в Департаменте информации, разговор состоялся по инициативе американской стороны, и касался в том числе подготовки контактов лидеров России и США.

Ранее Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Также стало известно, что Путин предложил Трампу встретиться в Париже.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Путин, Лавров, Трамп, Помпеи, Владимир Путин, Дональд Трамп, сергей лавров, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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