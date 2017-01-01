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В США нашли тысячу человеческих зубов, замурованных в стену

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Тайник с зубами был обнаружен в стене ремонтируемого старого здания, в котором в начале прошлого века работали стоматологи.
Это уже третий случай находки тайников с зубами в городе Валдоста
Это уже третий случай находки тайников с зубами в городе Валдоста

В ходе строительных работ в городе Валдоста штат Джорджия рабочие наткнулись на приблизительно тысячу замурованных в стену человеческих зубов. Об этом сообщает местная газета Valdosta Daily Times.

 

Необычный тайник был обнаружен в стене второго этажа ремонтируемого старого здания в центре города.

По мнению краеведа Гарри Эванса, тайники делались зубными врачами, работавшими в этом здании в начале прошлого века.

Так, после его постройки в 1900 году туда въехал доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там работал доктор Лестер Юменз.

Как отмечают местные волонтеры, это уже третий случай находки подобных тайников, при этом зубы также были скрыты в помещениях, в которых раньше практиковали стоматологи.

Ранее в Британии заявили, что разработали новый способ лечения зубов без пломбирования.

 

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Теги: США, зубы, стена, строители, тайник
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Источник: korrespondent.net

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