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В Британии разбился вертолет владельца ФК Лестер

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Принадлежащий миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхе вертолет разбился у стадиона в британском Лестере.
Разбился вертолет владельца футбольного клуба Лестер
Разбился вертолет владельца футбольного клуба Лестер
Reuters

Вертолет владельца английского футбольного клуба Лестер сити (Leicester City) разбился у стадиона в Лестере вечером 27 октября, сообщает Sky News.
 
По данным телеканала, принадлежащее миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхе воздушное судно потерпело крушение у стадиона Кинг пауэр.
 
По словам очевидцев, вертолет некоторое время кружил над стадионом, а потом упал на парковку клуба и загорелся. На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.
 
Пока неизвестно, кто находился на борту вертолета и есть ли пострадавшие.



Шриваддханапрабха – тайский миллиардер. Он приобрел Лестер в 2010 году. В 2016 году команда впервые в истории выиграла национальное первенство.

Напомним, ранее в России вертолет упал в реку, в результате чего погибли два человека. Кроме того, в Непале упал вертолет, на борту которого находились семь человек.

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Теги: авиакатастрофа, видео, фото, вертолет, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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