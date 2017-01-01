Сильное землетрясение произошло на Аляске

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.



Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр землетрясения находился на глубине более 16 километров в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.



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