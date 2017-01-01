Сильное землетрясение произошло на Аляске
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 16 километров в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японского острова Хонсю. Кроме того, землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции.
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