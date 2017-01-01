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Сильное землетрясение произошло на Аляске

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 16 километров в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
 

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Теги: США, Землетрясения, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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