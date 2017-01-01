Китай построит аэропорт в Антарктиде - СМИ

Аэропорт на регулярной основе сможет принимать туристические группы и исследовательские экспедиции.

Китайские власти планируют через несколько лет построить на Южном полюсе первый постоянно функционирующий аэропорт, который на регулярной основе будет способен принимать туристические группы и исследовательские экспедиции. Об этом сообщило в воскресенье, 28 октября, научное издание Keji Ribao со ссылкой на источник.

"Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал - на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт. До его появления нужно еще подождать несколько лет", - отметил он.

По словам источника, этот аэропорт будет построен прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. "Год назад мы в течение года проводили исследования для выбора местоположения будущего постоянного объекта - локации, где масса льда смещается незначительно и равномерно", - добавил он.

Источник напомнил, что две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки, предназначенные для самолетов с неподвижным крылом, были построены китайскими специалистами в 2009 и 2010 годах. Одна из них находится в 3 км к западу от антарктической станции КНР "Куньлунь". Однако, по его словам, настало время, когда создание в этой точке планеты регулярного аэропорта становится для Китая все более насущной потребностью.

Специалист подчеркнул, что для реализации такой задачи потребуется согласовать периодические полеты с рядом государств, способных предоставить поддержку для осуществления временных посадок - полярный самолет Китая "Сюэин 601", который планируется эксплуатировать для выполнения подобных длительных маршрутов, будет вынужден делать промежуточные остановки с целью получения технического обслуживания, заправки топливом или на случай непогоды. Это означает, что ежегодно КНР придется подписывать соглашения о получении снабженческой помощи со многими странами мира.

Ранее стало известно, что китайская компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. При помощи этого генного материала будет создана новая человеческая цивилизация, утверждают организаторы проекта.

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