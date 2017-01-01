Возле Нигерии пираты захватили судно с поляками и украинцем

У побережья Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с гражданами Польши и гражданином Украины.

У берегов Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky, на борту которого восемь поляков, два филиппинца и украинец. Захват произошел в субботу за 50 морских миль от побережья Нигерии, сообщает RMF.FM в понедельник, 29 октября.

По данным СМИ, судно было под флагом Либерии и шел из Анголы. Экипаж корабля успел передать сигнал SOS.

По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинец, который был в составе команды швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного пиратами 22 сентября возле Нигерии, вернется в Одессу.

Напомним, сентябре у берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping. Позже стало известно, что среди похищенных моряков есть украинец.

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