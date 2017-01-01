Депутат устроил стрельбу в парламенте ЦАР
В парламенте Центральноафриканской Республики один из депутатов открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщил журналист AFP Шарль Бузель в своем Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел во время выборов нового главы Национальной ассамблеи.
В результате стрельбы пострадавших нет, пишет Бузель. Стрелявшего удалось обезвредить, а в районе усилена полицейская охрана. Журналист отметил, что после задержания депутата процедура выборов продолжилась.
О мотивах стрелявшего депутата не сообщается.
Бывший глава парламента Карим Мекасуа был снят с поста в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал Africa News. Однако, сторонники политика заявили, что его смещение было незаконным. Как отмечает телеканал, избрание Мекасуа в 2016 году стало символом примирения в республике. С 2013 года в стране происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки Селека и христианским ополчением Антибалака.
Напомним, весной из парламента Нигерии публично украли жезл. Церемониальный жезл для принятия решения на глазах у депутатов украли трое мужчин.
А в парламенте ЮАР массово подрались депутаты. Драка произошла после того, как оппозиционеры освистали президента страны во время выступления.
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