Депутат устроил стрельбу в парламенте ЦАР

Народный делегат начал стрелять во время выборов нового главы Национальной ассамблеи. Правоохранителям удалось его обезвредить.

В парламенте Центральноафриканской Республики один из депутатов открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщил журналист AFP Шарль Бузель в своем Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел во время выборов нового главы Национальной ассамблеи.

В результате стрельбы пострадавших нет, пишет Бузель. Стрелявшего удалось обезвредить, а в районе усилена полицейская охрана. Журналист отметил, что после задержания депутата процедура выборов продолжилась.

О мотивах стрелявшего депутата не сообщается.

Бывший глава парламента Карим Мекасуа был снят с поста в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал Africa News. Однако, сторонники политика заявили, что его смещение было незаконным. Как отмечает телеканал, избрание Мекасуа в 2016 году стало символом примирения в республике. С 2013 года в стране происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки Селека и христианским ополчением Антибалака.

Напомним, весной из парламента Нигерии публично украли жезл. Церемониальный жезл для принятия решения на глазах у депутатов украли трое мужчин.

А в парламенте ЮАР массово подрались депутаты. Драка произошла после того, как оппозиционеры освистали президента страны во время выступления.

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