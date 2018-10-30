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Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем

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Константинопольский патриарх разговаривал не "слишком по-братски", посетовал глава РПЦ.
Патриархи Кирилл и Варфоломей на встрече в Стамбуле
Патриархи Кирилл и Варфоломей на встрече в Стамбуле
patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые рассказал подробности о своей встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась 31 августа в Стамбуле. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает РИА Новости.

В частности, Кирилл отметил, что после предложения встретиться на нейтральной территории или в центре Константинопольского патриархата, ему ответили, что он должен приехать в Стамбул, где находится резиденция патриарха Варфоломея.

"Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал - нет, это не унизительно, …я не обращаю внимания на эти "игрушки". Я готов пешком идти куда угодно - с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь, и по-братски разговаривал", - сказал патриарх.

Вместе с этим, он заметил, что не может сказать, что Константинопольский патриарх разговаривал с ним "слишком по-братски".

"Но я пытался сделать все для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим…", - добавил он.

По словам патриарха Кирилла, в ходе беседы ему "достаточно резко и радикально" была выражена позиция по Украине.

"Вот я свидетельствую: был сделан этот последний шаг, поговорили "от сердца к сердцу", но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", - сказал патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что "надежда умирает последней".

Ранее сегодня Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение "острова свободы", которым он считает Русскую православную церковь. 

 

 

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Теги: церковь, РПЦ, патриарх Кирилл, Константинополь, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Котофунтик    30.10.2018, 17:03
Оценка:  0
Котофунтик
Так Варфоломею Андреевскую церковь в центре Киева отдают,он вообще теперь в Украине жить будет))Это ли не замануха на старости))
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