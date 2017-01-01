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Трамп ограничит возможность мигрантам получать убежище в США

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Иностранцы, стремящиеся получить убежище в США, будут вынуждены въезжать в страну только через законные пункты пропуска на границе.
Дональд Трамп введет новые правила предоставления убежища
Дональд Трамп введет новые правила предоставления убежища

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе подпишет распоряжение, ограничивающее возможность получить убежище в стране. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает АР.

"Мигранты, которые хотят получить убежище, должны будут по закону заявить о себе на пункте въезда", - заявил Трамп накануне в Белом доме.

Он также отметил, что мигранты, прибывающие в США нелегально, останутся без автоматического права на пребывание в стране.

Согласно американскому закону об иммиграции и гражданстве, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища, независимо от того, каким образом он попал на территорию США.

Трамп назвал такую схему "насмешкой" над миграционными законами США, и "лазейкой", поощряющей нелегальную миграцию.

Несколькими днями ранее Трамп заявлял, что военные не пропустят колонны мигрантов из центральной Америки на территорию США.

Также Трамп заявил о намерении отменить автоматическое гражданство для рожденных в США детей.

 

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Теги: США, беженцы, Трамп, мигранты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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