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Как наступит конец света? Есть девять сценариев

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Человечество может уничтожить химическое оружие или лава супервулкана. Звучит, как сюжет фильма о голливудской катастрофе, но исследователи говорят, что все вполне реально.
Конец света близко?
Конец света близко?
newsweek.com

Организация The Global Challenges Foundation выпустила свой ежегодный доклад "Риски глобальных катастроф", пишет американский журнал Newsweek.

Перечисляем 9 рисков, описанных в этом документе.

1. Ядерная война. По оценкам экспертов, ее вероятность сейчас выше, чем 10 лет назад. Она не только может привести к человеческим жертвам, гибели городов и лучевой болезни, но и спровоцировать "мини-ледниковый период".

2. Биологическое и химическое оружие. Его производство относительно дешево, а модификация микробов сегодня проще, чем когда-либо.

3. Катастрофические изменения климата. Авторы доклада предостерегают: вероятность повышения температуры на планете на 3 градуса Цельсия или больше составляет один к трем. В таком случае Нью-Йорк и другие прибрежные города уйдут под воду, а миллиарду с лишним жителей побережий придется искать себе новые дома.

4. Коллапс экологической системы. Загрязнение окружающей среды, миграции чужестранных биологических видов по миру и разрушение естественных мест обитания - все это риск для экосистем. Необратимый дисбаланс чреват дефицитом пресной воды, снижением качества почв и снижением биоразнообразия.

5. Пандемии. В этом контексте эксперты опасаются появления новых болезней, защищаться от которых наш организм не готов, а также заражения микробами густонаселенных городов и существования возбудителей болезней, которые обладают резистентностью к антибиотикам.

6. Столкновение Земли с астероидом. Судя по научным данным, потенциально катастрофические столкновения случаются в среднем раз в 120 тысяч лет. Эксперты опасаются, что пыль и обломки, выброшенные в атмосферу, могут на несколько месяцев заслонить Солнце, что приведет к неурожаю и гибели экосистем. Вероятно, сотни миллионов человек погибнут от последствий.

7. Извержение супервулкана. Выброс не менее 400 куб. км лавы и других веществ в атмосферу. По оценкам вулканологов, одно такое извержение случается в среднем раз в 17 тысяч лет. Оно чревато гибелью людей и животных и разрушением сельскохозяйственной инфраструктуры, а также глобальным похолоданием.

8. Солнечная геоинженерия. "Это может дестабилизировать климат локально и глобально, а также ряд элементов глобальной экосистемы, - пишут авторы доклада. - Вдобавок внезапное прекращение геоинженерии повлечет за собой быстрое и суровое глобальное потепление, а у природных и социальных систем не будет времени на адаптацию".

9. Искусственный интеллект. Авторов доклада особенно беспокоит перспектива того, что роботы превзойдут людей по уровню интеллекта, а также тот факт, что компании-разработчики сосредоточены на функциональности, а не на этичности своих устройств.

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Теги: катастрофы, экология, Извержения вулканов, вулканы, ядерная угроза, пандемия, экологическая катастрофа, искусственный интеллект, изменение климата, ядерная война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
НочьБобра    02.11.2018, 18:11
Оценка:  0
НочьБобра
Конец света на мосвке начнется в 4-00 с сирены ПВО. Лапти успеют вскочить с кроватей, и через минуты две нанут валиться на пол от вспышек нейтронных БЧ ПРО москвы. Смертельные дозы радиации вызовут сильные мучения, но они будут недолгими. Их как рукой снимет взрыв водородной бомбы с Минитмена.
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