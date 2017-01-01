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Умер раненый при стрельбе в студии йоги во Флориде

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Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Полицейские пытаются установить их личности.
Во Флориде произошла стрельба
Во Флориде произошла стрельба

Один из раненых в результате стрельбы в студии йоги американского города Таллахасси (штат Флорида) скончался. Об этом заявил в пятницу, 2 ноября, представитель полиции, передают местные СМИ.
 
Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Правоохранители пытаются установить их личности.
 
Напомним, инцидент произошел 2 ноября, злоумышленник покончил с собой.

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Теги: США, стрельба, жертвы, йога
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Источник: korrespondent.net

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