Умер раненый при стрельбе в студии йоги во Флориде

Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Полицейские пытаются установить их личности.



Один из раненых в результате стрельбы в студии йоги американского города Таллахасси (штат Флорида) скончался. Об этом заявил в пятницу, 2 ноября, представитель полиции, передают местные СМИ.



Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Правоохранители пытаются установить их личности.



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