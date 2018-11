В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека

В США два человека погибли в результате обрушения в сортировочном центре Amazon в штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает в субботу, 3 ноября, издание The Baltimore Sun.

В частности, указано, что инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе.

"Из-за шторма у здания обрушилась стена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время спасатели остаются на месте происшествия для разбора завалов.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh