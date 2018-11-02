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СМИ назвали стоимость размещения солдат США на границе с Мексикой

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К сентябрю 2019 года сумма расходов на дислокацию американских военных может превысить 300 миллионов долларов.
Военные США размещают ограждение вдоль границы с Мексикой
Военные США размещают ограждение вдоль границы с Мексикой

Размещение 15 тысяч военных США на границе с Мексикой обойдется американскому бюджету до конца текущего года в 200 миллионов долларов. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона.

Также указано, что дислокация двух тысяч военных на американо-мексиканской границе с апреля по сентябрь 2018 года обошлась Штатам в 103 миллиона долларов.
 
Ранее сообщалось, что Пентагон дополнительно направит пять тысяч военных на границу с Мексикой. Всего, по словам президента США Дональда Трампа, на американо-мексиканскую границу будут отправлены до 15 тысяч американских солдат.
 
Напомним, к границе США движется марш мигрантов из стран Центральной Америки, который за неделю вырос до семи тысяч человек.

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Теги: США, граница, Мексика, военные, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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