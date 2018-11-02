СМИ назвали стоимость размещения солдат США на границе с Мексикой

Также указано, что дислокация двух тысяч военных на американо-мексиканской границе с апреля по сентябрь 2018 года обошлась Штатам в 103 миллиона долларов.

Размещение 15 тысяч военных США на границе с Мексикой обойдется американскому бюджету до конца текущего года в 200 миллионов долларов. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона.