В Италии разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Авария произошла на севере страны. Один из погибших, как оказалось, был летчиком инструктором.

В Италии разбился легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, в результате аварии два человека погибли. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что инцидент произошел возле поселка Бриан близ Венеции.

Как стало известно, в кабине находился летчик-инструктор. Причина аварии неизвестна.

Напомним, накануне в Египте разбился истребитель МиГ-29М.

Как сообщалось, во время международных учений Чистое небо - 2018 потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

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