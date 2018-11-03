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В Италии разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

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Авария произошла на севере страны. Один из погибших, как оказалось, был летчиком инструктором.
Возле Венеции разбился легкомоторный самолет
Возле Венеции разбился легкомоторный самолет
ansa.it

В Италии разбился легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, в результате аварии два человека погибли. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что инцидент произошел возле поселка Бриан близ Венеции.

Как стало известно, в кабине находился летчик-инструктор. Причина аварии неизвестна.

Напомним, накануне в Египте разбился истребитель МиГ-29М.

Как сообщалось, во время международных учений Чистое небо - 2018 потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

 

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Теги: Италия, авиация, самолет, авария, Венеция, крушение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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