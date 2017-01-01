Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС после Brexit сменит посольство в Лондоне на делегацию

Комментариев: 0
Дипмиссия ЕС в Великобритании после Brexit будет называться делегацией. Представительства ЕС в Шотландии и Уэльсе будут, скорее всего, закрыты.
В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников
В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников
Reuters (архивное фото)

Брюссель планирует направить в Лондон дипломатическую миссию в составе 29 человек, которая будет представлять Евросоюз после завершения процедуры Brexit.

Дипмиссия будет называться делегацией, а не посольством, и станет частью внешнеполитического ведомства ЕС - Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Кроме того, часть миссии - в составе 5 человек - будет находиться в столице Северной Ирландии Белфасте для наблюдения за осуществлением соглашения о Северной Ирландии.

Еврокомиссия имеет представительства во всех государствах - членах ЕС. В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников.

Как только Великобритания официально покинет ЕС в марте 2019 года, базирующееся в Вестминстере представительство будет официально заменено. Где будет располагаться штаб-квартира новой делегации, пока не сообщается.

Отдельно указывается, что представительства ЕС в Шотландии и Уэльсе, скорее всего, будут закрыты. Новый посол Евросоюза в Великобритании будет назначен позднее руководителем внешней политики Брюсселя Федерикой Могерини. ЕС располагает 140 делегациями в различных странах и организациях, включая ООН и ВТО.

Ранее The Sunday Times сообщил о том, что Великобритания сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза.

За несколько дней до этого британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявлял, что договоренности по Brexit еще не достигнуты.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Лондон, Дипломатия, дипломат, международные отношения, Великобритания, дипломатические отношения, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь