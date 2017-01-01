ЕС после Brexit сменит посольство в Лондоне на делегацию

Дипмиссия ЕС в Великобритании после Brexit будет называться делегацией. Представительства ЕС в Шотландии и Уэльсе будут, скорее всего, закрыты.

В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников Reuters (архивное фото)

Брюссель планирует направить в Лондон дипломатическую миссию в составе 29 человек, которая будет представлять Евросоюз после завершения процедуры Brexit.

Дипмиссия будет называться делегацией, а не посольством, и станет частью внешнеполитического ведомства ЕС - Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Кроме того, часть миссии - в составе 5 человек - будет находиться в столице Северной Ирландии Белфасте для наблюдения за осуществлением соглашения о Северной Ирландии.

Еврокомиссия имеет представительства во всех государствах - членах ЕС. В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников.

Как только Великобритания официально покинет ЕС в марте 2019 года, базирующееся в Вестминстере представительство будет официально заменено. Где будет располагаться штаб-квартира новой делегации, пока не сообщается.

Отдельно указывается, что представительства ЕС в Шотландии и Уэльсе, скорее всего, будут закрыты. Новый посол Евросоюза в Великобритании будет назначен позднее руководителем внешней политики Брюсселя Федерикой Могерини. ЕС располагает 140 делегациями в различных странах и организациях, включая ООН и ВТО.

Ранее The Sunday Times сообщил о том, что Великобритания сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза.

За несколько дней до этого британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявлял, что договоренности по Brexit еще не достигнуты.

Источник: Русская служба DW

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