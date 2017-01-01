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Британия намерена созвать заседание по Йемену в Совбезе ООН

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В МИД Великобритании надеются побудить обе стороны конфликта в Йемене сесть за стол переговоров и найти решение выхода из кризиса.
Совбез ООО может собраться на заседание из-за ситуации в Йемене
Совбез ООО может собраться на заседание из-за ситуации в Йемене
twitter.com/UnitedNationsRU

Великобритания считает, что ситуация в Йемене требует обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил британский МИД в понедельник, 5 ноября, передает Интерфакс.
 
"Настало время Совбезу действовать для того, чтобы способствовать процессу под руководством ООН. Слишком долго конфликтующие стороны верили в решение вопроса военными методами, что имеет катастрофические последствия для народа", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
 
По его словам, "сейчас впервые появилось окно для того, чтобы побудить обе стороны сесть за стол переговоров, прекратить убийства и найти политическое решение выхода из катастрофы на длительный период".
 
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Йемене к переговорам.

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По данным ООН, ситуация в Йемене близка к катастрофе, в стране есть очаги, где люди голодают и вынуждены есть листья, не имея больше никакой еды.

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Теги: ООН, Йемен, Великобритания, совбез
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Источник: korrespondent.net

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