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В Литве начались военные учения с участием Украины

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Литва начала масштабные военные учения с участием 3500 солдат из 14 стран мира, в частности, из Украины.
Украинские военные принимают участие в литовских учениях
Украинские военные принимают участие в литовских учениях
facebook.com/kpszsu (иллюстративное фото)

В Литве начались одни из крупнейших военных учений в этой стране Железный волк. Литовская армия в течение двух недель будет тренироваться с союзными подразделениями других стран, среди которых и Украина, сообщило в воскресенье, 4 ноября, Польское радио.

По данным Минобороны Литвы, в этом году маневры охватывают не только районы, принадлежащие армии, но также гражданские районы и их окружение. В связи с этим на общественных дорогах ожидают передвижения колонн военного транспорта.

"В рамках учений мы хотим проверить мобильность наших военных частей, их способность быстро передвигаться по стране и возможность быстрого проезда к местам возможных атак противника", - сказал командующий литовской военной бригады Железный волк полковник Миндаугас Степонявичус.

Как сообщается, в военных учениях принимают участие около 3500 солдат из 14 стран мира, в частности, Украины, Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Эстонии, Италии, США, Канады и Словении.

Ранее Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили возобновить совместные морские учения.

Также сообщалось, что в Грузию в порт Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО для проведения совместных учений с представителями грузинской береговой охраны.

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Теги: Украина, Литва, учения, военные, Прибалтика, ВСУ, армия Украины, Военные учения, страны Балтии
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Источник: korrespondent.net

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