В США школьники во время экскурсии нашли топор возрастом 6000 лет

Топор каменного века был найден во время археологических раскопок в поместье Джорджа Вашингтона на месте бывшего кладбища африканских рабов.

В США в штате Вашингтон во время экскурсии школьники обнаружили каменный топор возрастом почти 6000 лет.

Как сообщает The Washington Post, 18-сантиметровый индейский топор был обнаружен во время археологических раскопок в поместье Джорджа Вашингтона на месте бывшего кладбища африканских рабов.

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“Артефакты, такие как этот, являются жизненно важным ресурсом, которые помогают нам узнать о различных сообществах, которые сформировали этот ландшафт на протяжении своей долгой истории“, - сказал хранитель археологических находок поместья Маунт-Вернон.

По мнению ученых, топор был создан квалифицированным мастером, который работал с речным булыжником, отесывая его кромки. Мастер, по-видимому, затем использовал шлифовальный камень для дальнейшего сглаживания поверхностей, прежде чем создавать канавки, к которым была прикреплена деревянная ручка. Полагают, что этот инструмент, вероятно, использовался для рубки дров.

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Преподаватель археологии Джейсон Андерсон, сын которого был одним из двух учеников, которые нашли топор, сказал, что ученики из Средней школы архиепископа Хобана участвуют в археологической работе на горе Вернон в течение шести лет.

Андерсон добавил, что очень важно, что именно ученики, а не взрослые, открыли артефакт.

Напомним, в сентябре житель чешской деревни Костелецки Горки на севере страны во время прогулки с собакой обнаружил клад из более 20 бронзовых предметов, которым свыше 3000 лет.