Таиланд отменит плату за визы для украинцев

Льготный режим в королевстве будет действовать до 31 января 2019 года для граждан из 21 страны мира.

Правительство Таиланда освободит туристов из ряда стран с 1 декабря по 31 января 2019 года от уплаты визового сбора по прибытии. Среди них и граждане Украины. Как сообщает Bangkok Рost во вторник, 6 ноября, эта инициатива призвана увеличить туристический поток в страну.

В частности, будет отменена плату в размере 2000 батов (60 долларов) для иностранцев из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней. Теперь обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана смогут посетить Таиланд без оплаты визы.

По данным Иммиграционного бюро Таиланда, число туристов, получающих визы по прибытии, продолжает снижаться с января 2016 года. Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%.

Мера направлена также на возвращение в страну китайских туристов, число которых сократилось после кораблекрушения на Пхукете, когда погибли 47 человек.

Согласно информации министерства туризма и спорта Таиланда, за девять месяцев 2018 года Таиланд посетило 28,5 млн иностранных туристов (на 8,7% больше, чем за тот же период в прошлом году). Они потратили 1,4 трлн батов ($42,9 млрд), что на 10,9% больше, чем за девять месяцев 2017 года.

Напомним, 2 ноября вступил в силу безвизовый режим Украины с Катаром. Граждане могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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