В Венгрии задержали украинца с контрабандой и поддельными документами

Мужчина утверждал, что он дипломат. Но время проверки дипломатических документов выяснилось, что это подделка.

В Венгрии полиция округа Саболч-Сатмар-Берег остановила автомобиль, за рулем которого оказался гражданин Украины. Об этом сообщает Мукачево.net, в среду, 7 ноября.

"Водитель сообщил полицейским, что он дипломат, а затем предъявил паспорт Польши и документ о дипломатическом иммунитете, который при проверке оказался фальшивым. Мужчина оказался украинцем", – говорится в сообщении.

Поскольку было подозрение, что 54-летний водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, то его проверили с помощью алко-тестера. Также правоохранители обыскали его машину, в которой обнаружили контрабандные сигареты на сумму около 17 млн форинтов. Также было выявлено несколько поддельных документов и свидетельство о регистрации автомобиля.

Украинца привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде, подделку документов и контрабанду. Сейчас он находится под стражей.

Накануне сообщалось, что на границе с Польшей в грузе торфа нашли 17 тысяч пачек сигарет. Контрабанда была спрятана в специально изготовленные муляжи, которые имитируют торфяные брикеты.

Ранее в Черновицкой области пограничники недалеко от границы остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию.

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