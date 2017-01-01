Генпрокурор США ушел в отставку

Обязанности генерального прокурора пока будет выполнять руководитель аппарата ведомства Мэттью Уитакер.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента страны Дональда Трампа прошение об отставке. Об этом сообщает Associated Press в среду, 7 ноября.

"Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку", – говорится в послании Сешнса.

В свою очередь Трамп обяъвил, что обязанности генпрокурора пока будет выполнять руководитель аппарата Сешнса Мэттью Уитакер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", – написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Сешнса за работу и добавил, что постоянная замена будет объявлена позже.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал Джеффа Сешнса. В августе президент США обратился к генпрокурору с призывом "прекратить охоту на ведьм", имея в виду расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Также СМИ сообщали, что в 2016 году Сешнс якобы провел две встречи с послом РФ, однако не сообщил об этом во время слушаний в Конгрессе о его назначении на должность генпрокурора. Тогда Трамп заявлял, что полностью доверяет Джеффу Сешнсу.

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