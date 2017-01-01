Штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом

Вирджиния стала 18 штатом, который присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора в Украине.

Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и присоединился к чествованию его 85-й годовщины. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.

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