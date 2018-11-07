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СМИ: На Кипре погибла российская туристка

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Женщину обнаружили без сознания в прибрежных водах у деревни Киссонерга. Позже врачи констатировали ее смерть.
На Кипре скончалась туристка из РФ
На Кипре скончалась туристка из РФ

В прибрежных водах недалеко от города Пафос на юго-западе Кипра в бессознательном состоянии обнаружили туристку из РФ, сообщает Cyprus mail со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, что 67-летняя россиянка была обнаружена в среду, 7 ноября, в прибрежных водах у деревни Киссонерга.

Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.

Причина гибели женщины пока не определена.

Ранее сообщалось, что на пляже во Франции турист вырыл яму в собственный рост и утонул в ней. 

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Теги: смерть, Кипр, туристка, русские туристы
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Источник: korrespondent.net

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