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Белый дом почтил память жертв Голодомора

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Американская администрация выделила искусственный голод 1932-1933 годов в Украине в числе мировых преступлений коммунизма.
Белый дом выпустил заявление ко Дню памяти жертв коммунизма
Белый дом выпустил заявление ко Дню памяти жертв коммунизма
AP
 
Белый дом обнародовал президентское заявление по случаю Дня памяти жертв коммунизма, в котором упоминается Голодомор 1932-1933 годов в Украине. 

"Мы чтим память о более чем 100 миллионах людей, которые были убиты и подверглись преследованиям коммунистическими тоталитарными режимами", - говорится в заявлении.

В числе жертв коммунизма названы украинцы, которые погибли в результате искусственного голода в 1932-1933 годах.
 
"Со времен большевистской революции в России 1917 года мы были свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии – страданий, репрессий и смерти. <...> Такие ужасы пережили, в том числе, украинцы, которые были сознательно заморены Голодомором", – подчеркнули в американской администрации.
 
При этом также упоминаются последствия большого террора в России, массовые убийства в Камбодже, расстрелы людей, которые пытались преодолеть Берлинскую стену.
 
"Жертвы этих и множества других зверств свидетельствуют о неоспоримом факте, что коммунизм и стремление к нему навсегда разрушают человеческий дух и процветание человечества", – отметили в Белом доме.
 
Ранее сообщалось, что Вирджиния стала 18 штатом, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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Теги: Украина, Голодомор, США, Белый Дом, коммунизм, Голодомор 1932-1933
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Источник: korrespondent.net

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