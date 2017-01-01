В Норвегии фрегат столкнулся с танкером, есть пострадавшие

В результате столкновения фрегата Helge Ingstad и танкера Sola TS у берегов Норвегии пострадали семь человек.

У берегов Норвегии столкнулись фрегат Helge Ingstad и танкер Sola TS, вследствие чего пострадали семь человек. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает в четверг, 8 ноября, NRK.

Отмечено, что столкновение произошло в коммуне Ейгарден. По информации спасателей, фрегат из 137 людьми на борту не справился с управлением и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.

В то же время на борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, угрозы затопления судна нет.

Причины происшествия выясняются. Известно лишь, что фрегат участвовал в учениях НАТО Trident Juncture (Единый трезубец).

"Фрегат завершил миссию и направлялся на базу Хоконсверн", - заявил представитель Вооруженных сил Норвегии.

Ранее в сети появилось видео инцидента в Южно-Китайском море, когда военные корабли ВМС США и Китая едва не столкнулись.

Также сообщалось, что большой американский десантный корабль-док Gunston Hall (Ганстон Холл) получил технические повреждения во время шторма у берегов Исландии и направлен для их устранения в порт Рейкьявика.

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