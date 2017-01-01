В Монако предъявили новые обвинения Рыболовлеву

Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором, после того, как полиция сутки допрашивала его и обыскивала его дом.

Рыболовлева задержали в Монако и провели у него обыски euronews.com

Суд в Монако предъявил обвинение по делу о коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщила главный прокурор Сильви Пети-Леклер, информирует Радио Свобода.

Как отметила Пети-Леклер, Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором, после того, как полиция сутки допрашивала его и обыскивала его дом.

Подробностей обвинения прокурор не предоставила. Суд пытается выяснить, влиял ли Рыболовлев на правоохранительные органы Монако в его судебной тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Российский миллиардер считает, что Бувье необоснованно завышал цены на проданные 37 картин художников начала XX века. Газета Le Monde ранее сообщала, что Рыболовлев якобы давил на следствие и полицию Монако, чтобы решить дело Бувье в свою пользу.

Напомним, Рыболовлева задержали перед матчем ФК Монако, которым владеет российский бизнесмен.

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