В Италии изъяли самую большую за 20 лет партию героина
В итальянском городе Генуя сотрудники правоохранительных органов перехватили 270 килограммов наркотика.
Полиция в итальянском городе Генуя изъяла самую крупную партию героина за последние 20 лет. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Росбалт.
Правоохранители перехватили 270 килограммов наркотика. Он был спрятан в контейнерах, прибывших из Ирана.
В связи с инцидентом в Нидерландах задержаны два человека.
Ранее в Албании задержали рекордную партию кокаина в истории страны.
Также сообщалось, что в США полицейские обнаружили около 54 килограмм сильнодействующего наркотика фентанила.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент