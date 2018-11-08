ОБСЕ должна согласовывать с сепаратистами полеты беспилотников - МИД РФ

Наблюдатели заранее должны уведомлять о маршрутах полетов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ и оснащать их проблесковыми маячками, заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявления Германии и Франции в связи с пропажей в зоне конфликта на востоке Украины беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ и сообщила, что представители миссии должны были согласовывать полеты таких аппаратов с сепаратистами. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает ТАСС.

"Вызывает недоумение совместное заявление Германии и Франции от 1 ноября в связи с пропажей 27 октября в зоне конфликта на востоке Украины беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия, он принадлежал Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ… Со ссылкой на данные миссии в заявлении безапелляционно указывается на "ответственность за инцидент России и поддерживаемых ею сепаратистов". Показательно, что авторы заявления выдвинули эти обвинения без какого-либо основания и, конечно, как всегда, не дождавшись результатов расследования инцидента. Насколько нам известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уже вступила в контакт с представителями "ДНР", которые обещали оказать все необходимое содействие", - цитирует агентство Захарову.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что "власти" самопровозглашенных "республик" обращались к руководству СММ с просьбой о согласовании маршрутов полетов беспилотников и об оснащении их спецсигналами.

"Надо иметь в виду, что еще 22 октября "ДНР" и "ЛНР" направили в миссию обращение с просьбой заранее уведомлять их о маршрутах полетов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ и оснащать их проблесковыми маячками", - сказала Захарова, добавив, что это связано с участившимся использованием беспилотников Вооруженными силами Украины.

Официальный представитель МИД РФ в своем выступлении призвала "Францию, Германию и других впредь воздерживаться от публичного нагнетания ситуации с антироссийским подтекстом до проведения тщательного и транспарентного расследования инцидентов, происходящих в зоне конфликта на востоке Украины".

Как сообщалось, 27 октября во время полета над неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой области исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

1 ноября МИД Германии обнародовал совместное с Францией заявление, в котором ответственность за уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ возлагалось на Россию и сепаратистов.

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