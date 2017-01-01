При стрельбе в калифорнийском баре погибли 12 человек

Тело неизвестного стрелка біло обнаружено внутри здания. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

В результате стрельбы в одном из баров города Таузанд-Окс в штате Калифорния погибли 12 человек, включая заместителя шерифа округа Вентура, сообщает телеканал CNN.

Шериф округа сообщил, что сам стрелок мертв. Отмечается, что его тело было обнаружено внутри здания. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Инцидент произошел в баре Borderline Bar & Grill, где, по данным правоохранительных органов, вечером на момент стрельбы находилось несколько сотен человек. Там проходила вечеринка студентов.

По словам очевидцев, одетый в черное мужчина, чье лицо было частично закрыто, выстрелил в человека, стоявшего у двери, а затем открыл огонь по посетителям бара. Некоторые из них выбили окна барными стульями и помогали людям выбраться наружу. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали к бару, стрельба все еще продолжалась. Всего нападавший выстрелил около 30 раз.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида произошла стрельба в студии йоги. Нападавший покончил с собой, один из пострадавших умер в больнице, четверо находятся в критическом состоянии.

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