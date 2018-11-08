В ООН раскритиковали санкции США против Ирана

Экономическая блокада лишает простых иранцев продовольствия и лекарств, что в ООН назвали недопустимым.

Нацеленные на полную блокировку торговли страны санкции являются экономической войной против мирных людей. Об этом заявил спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири в связи с введением США санкций в отношении Ирана, сообщает в четверг, 8 ноября, РИА Новости.

Он отметил, что необходимо принять меры по защите гражданских лиц во время подобных экономических блокад.

По словам Джазаири, после введения США санкций против Тегерана доставка в Иран гуманитарных грузов и предметов первой необходимости осложнилась несмотря на то, что для этих товаров были сделаны исключения. В частности, поставки продовольствия и лекарств в Иран из-за санкций задерживаются, так как банки, страховщики и транспортные компании теперь должны получать дополнительные разрешения. Также сообщалось о том, система SWIFT для международных транзакций запретила доступ для некоторых иранских банков, что делает бессмысленным исключение из санкций ряда товаров, за которые нельзя будет заплатить, считает эксперт.

"Я глубоко озабочен тем фактом, что беднякам приходится нести на себе груз от этих действий (санкций). Все больше людей теряют свою работу, пока страдает экономика. Право государств не соглашаться друг с другом должно уважаться, но нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство. Это незаконно с точки зрения международного законодательства в области прав человека", - заявил он.

Эксперт ООН подчеркнул, что даже во время войны, согласно женевским конвенциям, должна быть обеспечена защита мирных граждан, обеспечен их доступ к продовольствию, медицинским услугам и другим гуманитарным нуждам.

По его словам, государства должны принять декларацию, которая запретит использование санкций во вред мирным гражданам и защитит людей во время экономических блокад. В этой связи Джазаири предложил стать посредником между США и Ираном, чтобы согласовать обеспечение беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.

Жесткие санкции США. Экономику Ирана парализует

Как известно, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронули банковский и нефтяной сектор страны.

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