Стрельбу в Калифорнии устроил бывший военный

Морпех произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился. Жертвами стрельбы стали 12 человек.

Бывший морпех пришел на вечеринку и устроил бойню

Стрельбу на студенческой вечеринке в одном из баров в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) устроил 28-летний ветеран военно-морской пехоты США Иан Дэвид Лонг. Об этом сообщает в четверг, 8 ноября, агентство Associated Press.

Нападавший стрелял из пистолета 45-го калибра, который ранее он приобрел легально.

Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился.

Как сообщалось, стрельба произошла в баре Borderline Bar & Grill, где на тот момент находилось несколько сотен человек.

Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе помощник шерифа.

Ранее в штате Флорида произошла стрельба в студии йоги. Нападавший покончил с собой, один из пострадавших умер в больнице, четверо находятся в критическом состоянии.

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