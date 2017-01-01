В Пакистане освободили христианку, приговоренную к казни за богохульсто

Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор женщине, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство.



Христианка Асия Биби, смертный приговор в отношении которой по делу о богохульстве ранее отменил Верховный суд Пакистана, отпущена на свободу, сообщает

Христианка Асия Биби, смертный приговор в отношении которой по делу о богохульстве ранее отменил Верховный суд Пакистана, отпущена на свободу, сообщает Интерфакс

По словам представителя МИД Пакистана, Биби освобождена и находится в безопасности, однако ее местоположение не раскрывается. Христианка впоследствии может беспрепятственно покинуть страну.







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Ранее Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство. Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания.





Напомним, в Пакистане модель Таким образом, Биби могла стать первой женщиной в Пакистане, которую казнили бы за богохульство в соответствии с законодательством. Оправдательный приговор в отношении христианки вызвал массовые протесты среди мусульман.Напомним, в Пакистане модель получила 26 лет тюрьмы за богохульство во время телешоу.

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