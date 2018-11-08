В Калифорнии эвакуировали 50 тысяч человек из-за лесного пожара

При этом многие бросали автомобили и шли пешком, так как из-за пожаров на дорогах образовались заторы.

Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек из-за лесных пожаров, которые вспыхнули в округе Бьютт в Центральной долине штата севернее города Сакраменто. Как сообщает издание Paradise Post со ссылкой на окружного шерифа Кори Хонею, в результате пожаров погибли несколько человек, однако их точное число пока неизвестно. При этом несколько местных жителей и двое пожарных были госпитализированы.

Пожар уже уничтожил порядка тысячи жилых домов. Власти эвакуировали город Парадайс, который полностью выгорел, и несколько близлежащих населенных пунктов.

Пожары на севере Калифорнии начались утром 8 ноября, огонь распространился на площади уже более 7 га. Власти полностью эвакуировали город Парадайс и несколько близлежащих населенных пунктов.

В Португалии начался масштабный лесной пожар

Напомним, в конце октября масштабный лесной пожар возник на греческом полуострове Ситония на севере страны - огонь уничтожил участок с соснами, сильные порывы ветра мешают потушить пожар.

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