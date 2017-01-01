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Трамп запретил предоставлять убежище нелегалам

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Теперь заявления о получении убежища в США можно подавать только в официальных местах въезда.
Трамп подписал распоряжение относительно нелегалов
Трамп подписал распоряжение относительно нелегалов

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые незаконно попали на территорию страны. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 9 ноября.

"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть заслуги", – сказал америкаский лидер, который ранее утверждал, что заявления о получении убежища в США можно подавать только в официальных местах въезда.

Источники в администрации президента пояснили СМИ, что это будет временная мера, минимум на три месяца, однако точно не назвали сроков ее действия.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в эту страну.

Напомним, что сейчас к границе США движутся несколько караванов с тысячами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки.

В ответ на "нашествие" беженцев Дональд Трамп пообещал разместить в приграничных районах от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

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Теги: США, нелегалы, убежище, Трамп, нелегальная миграция, Дональд Трамп, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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