Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На военной базе в Турции произошел взрыв

Комментариев: 0
В результате инцидента пострадали 25 военнослужащих, еще семеро пропали без вести, ведутся их поиски.
На турецкой военной базе произошел взрыв
На турецкой военной базе произошел взрыв
aa.com.tr

В результате взрыва на базе Вооруженных сил Турции в провинции Хаккяри, которая граничит с Ираном и иракским Курдистаном, пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Отмечается, что местонахождение еще семерых военных неизвестно, ведется их поиск.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения в результате несчастного случая.

Другие подробности произошедшего не приводятся. При этом Anadolu подчеркивает, что турецкий суд запретил СМИ сообщать какие-либо детали инцидента.

Напомним, в ночь на 9 октября на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ в Черниговской области произошел взрыв, а после начался пожар.

В военной прокуратуре сообщили, что причиной инцидента на артиллерийских складах под Ичней стала диверсия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, взрыв, военная база
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь