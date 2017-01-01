На военной базе в Турции произошел взрыв

В результате инцидента пострадали 25 военнослужащих, еще семеро пропали без вести, ведутся их поиски.

В результате взрыва на базе Вооруженных сил Турции в провинции Хаккяри, которая граничит с Ираном и иракским Курдистаном, пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Отмечается, что местонахождение еще семерых военных неизвестно, ведется их поиск.



По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения в результате несчастного случая.



Другие подробности произошедшего не приводятся. При этом Anadolu подчеркивает, что турецкий суд запретил СМИ сообщать какие-либо детали инцидента.

Напомним, в ночь на 9 октября на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ в Черниговской области произошел взрыв, а после начался пожар.

В военной прокуратуре сообщили, что причиной инцидента на артиллерийских складах под Ичней стала диверсия.

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