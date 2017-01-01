Лесные пожары в Калифорнии: Трамп объявил режим ЧС

Пожар на севере Калифорнии, охвативший более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти семь тысяч построек, стал самым разрушительным в истории штата.

Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщила пресс-служба Белого дома.

По информации NBC, по меньшей мере девять человек стали жертвами огня на севере Калифорнии.

Шериф округа Бьютт Кори Хонею уточнил, что лишь одна жертва была обнаружена внутри жилого дома. Тела остальных погибших нашли в салонах автомобилей или на улицах города Парадайс, который был полностью эвакуирован.

К настоящему моменту, поступило 35 сообщений о пропавших без вести.

В пожарно-спасательной службе штата отметили, что лесные пожары уничтожили более 6,5 тысячи домов, среди них 6 453 жилых сооружения и 260 коммерческих зданий.

Площадь, охваченная огнем, превысила 36 тысяч гектар.

Ранее сообщалось, что власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек из-за лесных пожаров, которые вспыхнули 8 ноября.

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