СМИ узнали детали британского "плана Б" по Brexit

"Кабинет министров составил секретный план Б на случай, если парламент проголосует против сделки Терезы Мэй", - говорится в сообщении.

Суть предложения министров состоит в том, чтобы продолжить выплачивать членские взносы ЕС до 2021 года и следовать правилам блока, избежав резкого обрыва отношений в марте 2019 года, когда страна покинет ЕС.

Затем Британия смогла бы вести переговоры с Брюсселем в качестве "третьей страны" в течение двух лет, что упростило бы согласие на новую сделку по свободной торговле и помогло избежать необходимости оплачивать сумму за "развод" в размере 38 миллиардов фунтов (49 миллиардов долларов).

Согласно информации издания, Мэй отметила, что в таком плане Б "пока нет необходимости".