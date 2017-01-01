Авианосец США зашел в порт Лиссабона

Военный вертолет упал на палубу авианосца США

Заход американского авианосца приурочен к годовщине окончания Первой мировой войны. Спустя два года после ее начала весной 1916 года Португалия вступила в войну на стороне Великобритании и других союзнически настроенных государств. В этой войне она потеряла 8145 человек убитыми, 13751 ранеными, 12318 пленными или пропавшими без вести. Немецкие подводные лодки потопили не менее 80 португальских кораблей.