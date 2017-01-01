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Авианосец США зашел в порт Лиссабона

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Атомный авианосец ВМФ США Гарри Трумэн зашел в порт столицы Португалии. Событие приурочено к столетию окончания Первой мировой войны.
Атомный авианосец Гарри Трумэн зашел в порт Лиссабона
Атомный авианосец Гарри Трумэн зашел в порт Лиссабона
 
Атомный авианосец ВМС США Гарри Трумэн, принимавший участие в крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО у берегов Норвегии, в субботу, 10 ноября, зашел с визитом в порт португальской столицы Лиссабона, сообщает Интерфакс.
 
Заход американского авианосца приурочен к годовщине окончания Первой мировой войны. Спустя два года после ее начала весной 1916 года Португалия вступила в войну на стороне Великобритании и других союзнически настроенных государств. В этой войне она потеряла 8145 человек убитыми, 13751 ранеными, 12318 пленными или пропавшими без вести. Немецкие подводные лодки потопили не менее 80 португальских кораблей.

Военный вертолет упал на палубу авианосца США
 
Напомним, в октябре атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за почти 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику

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Теги: США, Португалия, порт, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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