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В Бразилии число жертв оползня выросло до 14 человек

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Спасателям и добровольцам удалось спасти 11 человек, при этом еще четверо числятся пропавшими без вести.
Рухнули здания на склоне холма
Рухнули здания на склоне холма

В бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло не менее 14 человек, среди которых есть несколько детей детей. Об этом сообщает Globo в воскресенье, 11 ноября.

Сход оползня произошел накануне вечером. Было повреждено девять жилых домов и здание пиццерии. Сотни спасателей и добровольцев тут же приступили к поискам пострадавших. Им удалось спасти 11 человек, при этом еще четверо числятся пропавшими без вести.

Причиной оползня могли стать сильные дожди. Власти накануне предупредили население о грозящей опасности.

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии число жертв оползня выросло до 14 человек

Ранее сообщалось о девяти жертвах оползня в Бразилии.

Напомним, в Италии при оползне погибли четыре человека. Он произошел во время ремонта канализации.

В октябре оползень сошел в Одесской области в районе села Санжейка. Его протяженность составляет около километра.

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Теги: Бразилия, фото, жертвы, оползень, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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