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Нетаньяху скоратил визит во Францию из-за ситуации на границе Газы

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Израильский премьер решил прервать свой визит в Париж и вернуться на родину после очередного обострения конфликта с палестинцами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно покидает Францию из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Причиной отъезда стала перестрелка израильских военных с палестинскими боевиками на юге анклава и возобновление ракетных обстрелов приграничных районов Израиля.

"Из-за ситуации в сфере безопасности на юге страны премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль", - указано в пресс-релизе.

Напомним, ранее Нетаньяху прибыл в Париж для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Теги: Израиль, Франция, сектор Газа, арабо-израильский конфликт, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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