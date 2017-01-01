КНДР и Южная Корея начали снос пограничных постов

Сеул и Пхеньян начали ликвидацию 20 погранпостов в демилитаризованной зоне на общей границе.

Военные Южной Кореи покидают пост на границе с КНДР

Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами.

Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками.

Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по десять погранпостов, еще по одному посту там останется.

По данным Yonhap, КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе.

Южная Корея подарила КНДР 200 тонн мандаринов

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet