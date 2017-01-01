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В Британии приговорили родителей, назвавших сына в честь Гитлера

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В Великобритании посадили в тюрьму супругов, назвавших своего ребенка Адольфом в честь лидера нацистов Гитлера.
Неонацисты распространяли свои фото с нацистскими салютами в наряде Ку Клукс Клана
Неонацисты распространяли свои фото с нацистскими салютами в наряде Ку Клукс Клана
соцсети

В Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе National Action (Национальное действие) приговорили супружескую пару, назвавшую своего ребенка в честь Адольфа Гитлера. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает Reuters.

В частности, указано, что 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас осуждены вместе с 27-летним Даниэлем Богуновичем за членство в организации после того, как делились сообщениями с прославлением Гитлера, а также распространяли свои фото с нацистскими салютами в наряде Ку Клукс Клана.

Отмечается, что трое указанных лиц уже признали себя виновными в членстве в Национальном действии, которое было запрещено правительством после того, как члены этой группы одобрили убийство законодателя Джо Кокса нацистом-одиночкой в 2016 году.

"После того, как Национальное действие было запрещено, оно ушло в подполье и изменило свое имя, но не исчезло", - заявил представитель прокуратуры Деб Уолш.

По данным суда, Томас и Пататас дали своему ребенку имя Адольф, чтобы выразить свое восхищение лидером Третьего рейха.

Ранее немецкий государственный служащий, бывший военный Бундесвера был уволен из-за того, что поздравил с "днем рождения" Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети.

Также сообщалось, что во Львове уволили заместителя директора школы №100 Марьяну Батюк за пост с поздравлением лидера нацистов Адольфа Гитлера.

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Теги: Британия, суд, Гитлер, тюрьма, приговор, Неонацизм, имя, Адольф Гитлер
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Источник: korrespondent.net

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