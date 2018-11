Из сектора Газа по Израилю выпустили около сотни ракет

Израиль подвергся в понедельник, 12 ноября, ракетно-минометному обстрелу из сектора Газы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что за час было выпущено около сотни ракет и минометных снарядов. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Нетивоте и Беэр-Шеве. Система ПРО "Железный купол", по сообщению военных, сбила часть ракет.

В Нетивоте одна ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, никто не пострадал - все жильцы находились в бомбоубежище. В Сдероте ракета упала рядом с жилым домом, взорвался газовый баллон, сообщается о трех раненых.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

На границе под обстрел попал пассажирский микроавтобус, тяжело ранило 25-летнего израильтянина.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe