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Из сектора Газа по Израилю выпустили около сотни ракет

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В понедельник, 12 ноября, сирены системы оповещения звучали от границы Газы и к Мертвому морю.

Израиль подвергся в понедельник, 12 ноября, ракетно-минометному обстрелу из сектора Газы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что за час было выпущено около сотни ракет и минометных снарядов. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Нетивоте и Беэр-Шеве. Система ПРО "Железный купол", по сообщению военных, сбила часть ракет.

В Нетивоте одна ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, никто не пострадал - все жильцы находились в бомбоубежище. В Сдероте ракета упала рядом с жилым домом, взорвался газовый баллон, сообщается о трех раненых.

На границе под обстрел попал пассажирский микроавтобус, тяжело ранило 25-летнего израильтянина.

ХАМАС заявляет, что эти обстрелы - ответ Израилю на военную операцию на юге Газы, в ходе которой были убиты семеро боевиков бригад Изаддина аль-Касама и Комитетов народного сопротивления.

Ранее стало известно, что из-за ситуации на границе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.

 

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, Палестина, ракеты, ХАМАС, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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